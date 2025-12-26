Beim Final4-Turnier wird noch in diesem Jahr der erste nationale Handball-Titel der Saison vergeben. Mit einem Favoriten.

Legende: Dürfte vom Jubeln bald Muskelkater bekommen Schaffhausens Dimitrij Küttel. Benjamin Faes / freshfocus

Handball-Fans bekommen unmittelbar nach Weihnachten noch ein Geschenk: Mit dem Final4-Turner um den Sieg im Schweizer Cup der Männer wird bereits der erste Titel der Saison vergeben. Die Halbfinals finden am Samstag statt, Spiel um Platz 3 sowie der grosse Final am Sonntag. Austragungsort ist die neue Pilatus Arena in Kriens.

Zumindest im ersten Halbfinal sind die Rollen relativ klar verteilt. Der unterklassige BSV Stans misst sich mit Pfadi Winterthur, Zweitplatzierter des Oberhauses.

Perfekte Kadetten und die «Cup-Gesetze»

Mehr Spannung auf dem Papier birgt der zweite Halbfinal: Der TSV Otmar St. Gallen fordert die Kadetten Schaffhausen heraus. Letztere blicken auf die perfekte Liga-Serie zurück: 18 Spiele, 18 Siege, eine überragende Plus-91-Bilanz bei den Toren. Einzig in der European League kassierte man eine Niederlage gegen Abanca Ademar Leon, zog aber dennoch in die Hauptrunde ein.

Für die Schaffhauser kein Grund, den Pokal auf die leichte Schulter zu nehmen. Captain Luka Maros – Achtung, Phrasenschwein bereit machen! – betont: «Der Cup hat seine eigenen Gesetze.» Also gelte: «Wir müssen über 60 Minuten parat sein, vielleicht auch 70.»

Den Worten lassen die Kadetten auch Taten folgen, nix da mit ausgiebigen Weihnachtsferien. «Noch am 24. Dezember bat Trainer Hrvoje Horvat seine Mannschaft zum Training», heisst es auf der Webseite des vierfachen Cup-Siegers.

Vorjahresfinalisten fehlen

Nicht in den Titelkampf eingreifen kann Kriens-Luzern. Der Vorjahressieger, der einen packenden Final gegen Wacker Thun mit 33:32 für sich entschieden hatte, scheiterte wie auch die Thuner schon im Achtelfinal.