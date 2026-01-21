Zum 2. Mal überhaupt stehen die Schweizer Handballer in der EM-Hauptrunde. Los geht es für sie am Freitag.

Legende: Aus 7 Metern eine Bank Noam Leopold hat alle seine 5 Versuche versenkt. Keystone/CORNELIUS POPPE

Dank dem Schweizer 43:26 gegen Montenegro und dem 30:27 Sloweniens gegen die Färöer zog die Nati am Dienstag in Oslo in extremis in die EM-Hauptrunde ein. Der Lohn: vier weitere Partien gegen europäische Top-Nationen. Hier finden Sie alles Wissenswerte zum weiteren Turnierverlauf:

Wer sind die Gegner?

Die beiden besten Teams der Vorrundengruppen D, E und F bilden zusammen die Hauptrundengruppe II. Neben Slowenien und der Schweiz sind Schweden und Kroatien (Gruppe E) sowie Island und Ungarn (Gruppe F) dabei.

Wie ist die Ausgangslage?

Die 3 Gruppensieger Slowenien, Schweden und Island starten mit jeweils 2 Punkten zur Hauptrunde, die restlichen Teams stehen noch ohne Punkte da. Die Schweden sicherten sich am Mittwoch den Gruppensieg dank eines ungefährdeten 33:25 im Direktduell mit den Kroaten.

Wie schaut der Spielplan der Schweizer aus?

Die Partien der Hauptrundengruppe II werden allesamt in Malmö (SWE) ausgetragen. Die Schweizer spielen zuerst gegen die beiden anderen Gruppenzweiten, ehe 2 Partien gegen Gruppensieger folgen:

Freitag, 23. Januar, 18:00 Uhr: Schweiz – Ungarn

Sonntag, 25. Januar, 20:30 Uhr: Schweiz – Kroatien

Dienstag, 27. Januar, 15:30 Uhr: Schweiz – Island

Mittwoch, 28. Januar, 20:30 Uhr: Schweiz – Schweden

SRF zeigt sämtliche Partien der Schweizer live.

Was darf man von der Nati erwarten?

Da sich nur die Teams auf den Plätzen 1 und 2 für die Halbfinals qualifizieren, ist ein Schweizer Weiterkommen eher von theoretischer Natur. Die 4 Partien sind als Bonus zu betrachten. Gleichwohl will die Equipe von Andy Schmid ihre Haut so teuer wie möglich verkaufen und strebt einen Exploit an. Ein Coup ist nicht utopisch: Vor zweieinhalb Monaten schlug die Schweiz die Kroaten in Kriens mit 30:28.