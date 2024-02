Legende: Wechselt früher als geplant an die Seitenlinie Andy Schmid. FRESHFOCUS/Claudio Thoma

Andy Schmid übernimmt die Handball-Nati per sofort. Dies kommunizierte der Schweizerische Handball-Verband (SHV) am Freitagmorgen. Der 40-Jährige, der Ende Januar seine Aktivkarriere vorzeitig beendete, folgt auf Michael Suter, der nach dem frühen Out an der EM in Deutschland seinen Posten fünf Monate vor Vertragsende geräumt hatte.

WM-Playoffs als erste grosse Herausforderung

Die Wachablösung an der Seitenlinie der Nati erfolgt damit früher als geplant. Schmid hätte das Amt ursprünglich am 1. Juli von Suter übernehmen sollen. Nun kommt es aber anders: Pascal Jenny, Zentralpräsident des SHV, hatte gegenüber SRF gesagt, dass ein vorzeitiger Amtsantritt Schmids «die Ideallösung» wäre. Assistiert wird Schmid vorerst von Thomas Zimmermann und Milos Cuckovic.

01:42 Video Archiv: Schmid zieht einen Schlussstrich unter seine Karriere Aus Sportflash vom 30.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden.

Für Schmid und seinen Staff gilt es sogleich ernst: Mitte März trifft sich die Nati zu einer Länderspielwoche mit einem Test gegen Vize-Europameister Dänemark (16.03.). Im Mai stehen die WM-Playoffs gegen Slowenien auf dem Programm (09.05. und 12.05.).