Spanien will das «Triple», doch die Konkurrenz ist riesig

Vor Halbfinals an Handball-EM

Legende: Spanien und Schweden könnten im Final erneut aufeinandertreffen In der Vorrunde setzten sich die Iberer durch. imago images

Schon vor den Halbfinals an der EM in der Slowakei und Ungarn ist klar: Den ganz grossen Überraschungs-Europameister wird es 2022 nicht geben. Denn in die Vorschlussrunde schafften es die «Big 4» der letzten Jahre schlechthin.

Im ersten Halbfinal misst sich der Olympiasieger von Tokio Frankreich mit dem amtierenden Vize-Weltmeister Schweden. Im Anschluss machen Titelverteidiger Spanien und der amtierende Weltmeister Dänemark das zweite Final-Ticket unter sich aus. Die Partien steigen in Budapest, so auch der Final am Sonntag.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können beide Halbfinals der Handball-EM in Ungarn und der Slowakei am Freitag live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen:

18:00 Uhr: Frankreich – Schweden



20:30 Uhr: Spanien – Dänemark

Macht es Spanien wie Schweden?

Auf dem Weg in die Runde der letzten 4 haben sämtliche Halbfinalisten jeweils eine Partie verloren. Frankreich rettete sich mit einem Sieg in extremis im letzten Hauptrundenspiel gegen das bereits qualifizierte Dänemark in die K.o.-Phase, auch Spanien und Schweden mussten bis zuletzt ums Weiterkommen zittern.

Sollte Spanien seinen Titel abermals verteidigen, wären die Iberer die zweite Nation nach Schweden (1998, 2000, 2002), die zum dritten Mal in Serie an der EM triumphiert.