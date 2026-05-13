Die Handball-Nati erarbeitet sich im Hinspiel der WM-Playoffs gegen Italien ein kleines Polster.

Nach Startschwierigkeiten gewinnt die Schweiz den 1. Vergleich im Zürcher Hallenstadion mit 32:29.

Das Rückspiel findet am am Sonntag in Faenza statt – ab 18:00 Uhr live bei SRF.

Nach 20 Minuten war die Stimmung im mit knapp 5000 Zuschauern gefüllten Hallenstadion auf dem Tiefpunkt angelangt. Die Schweiz lag gegen Italien 8:14 in Rückstand, spielte fehlerhaft und glücklos. Ein frühes Timeout von Coach Andy Schmid in der 10. Minute war ohne sichtbare Wirkung verpufft. Immer wieder scheiterten die Gastgeber an Goalie Domenico Ebner.

Doch in den letzten 10 Minuten der 1. Halbzeit begann sich das Blatt zu wenden. Angeführt vom überragenden Noam Leopold (9 Treffer aus 9 Versuchen) auf dem linken Flügel holte die Schweiz Goal um Goal auf und ging nur mit einem 1-Tore-Rückstand in die Pause (16:17).

Portner läuft zur Höchstform auf

Die Schweizer powerten nach der Pause weiter und Goalie Nikola Portner wurde immer mehr zu einem Faktor. Der Keeper, der bei Magdeburg nicht mehr eingesetzt wird und kaum über Spielpraxis verfügt, zeigte Paraden im Multipack und war vor allem von der Siebenmeterlinie kaum zu bezwingen. Nicht weniger als 5 Siebenmeter-Versuche wehrte Portner ab, insgesamt zeigte der 32-Jährige 14 Paraden.

In der 34. Minute ging die Nati erstmals seit dem 4:3 in der 4. Minute wieder in Führung (19:18). Bis zur 38. Minute baute die Schweiz ihren Vorsprung auf 4 Tore aus. In diesem Bereich pendelte sich der Abstand in der Folge ein. Wäre der eingewechselte italienische Goalie Pau Panitti Martinez (36% abgewehrter Schüsse) in der Schlussphase nicht zu Höchstform aufgelaufen – der Schweizer Erfolg wäre höher ausgefallen.

So resultierte «nur» ein 32:29, das für das Rückspiel am Sonntag aber hoffen lässt. In Faenza darf sich die Nati eine knappe Niederlage erlauben und fährt im Januar trotzdem zur WM in Deutschland.