Das Schweizer Frauen-Nationalteam wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht für Endrunde im November/Dezember in Japan qualifizieren. Das Team von Trainer Martin Albertsen verlor das Playoff-Hinspiel gegen Dänemark in Roskilde klar mit 22:35. Das Rückspiel findet am Mittwoch in Winterthur statt.

In den ersten 10 Minuten konnten die Schweizerinnen mit den favorisierten Däninnen mithalten, dann zogen die Gastgeberinnen aber von 5:4 auf 8:4 davon. Zur Pause stand es bereits 18:10.

Beste Schweizer Werferin war Daphne Gautschi mit 7 Toren. Kerstin Kündig erzielte 5, Xenia Hodel 4 Treffer. Bei den Däninnen glänzte Anne Mette Hansen mit 8 Toren.