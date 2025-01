Nur einmal lag die Schweiz beim 2. Auftritt in Winterthur gegen den Kosovo zurück: Mit 0:1 in der 1. Minute. Kurz darauf ging das Team von Trainer Andy Schmid in Führung und gab diese nicht mehr her.

Der 1. Sieg im 2. Spiel am Yellow Cup wurde der Schweiz aber zumindest zu Beginn nicht auf dem Silbertablett serviert. Die auf dem Papier schwächeren Kosovaren hielten dagegen und konnten den Rückstand lange klein halten. Nach der Pause drehte die Schweiz dann auf und erhöhte die 13:9-Pausenführung stetig, am Ende siegte sie 34:24. Lenny Rubin und der junge Flügelspieler Gino Steenaerts waren mit je 6 Toren die besten Skorer.

Legende: Überragt alle (auf dem Bild) 2,05-Meter-Mann Lenny Rubin beim Wurf. Freshfocus/Claudio Thoma

Am Sonntag wartet die Niederlande

Nach dem sportlichen Dämpfer (29:31 gegen Italien) und der schweren Verletzung von Teamleader Manuel Zehnder vom Vortag gestaltete sich der Samstag aus Schweizer Sicht mit dem Sieg versöhnlicher. Neben Zehnder musste Schmid gegen den Kosovo auch auf den angeschlagenen Abwehrchef Samuel Röthlisberger verzichten.

Zum Abschluss des Vorbereitungsturniers treffen die Schweizer am Sonntag (17:00 Uhr) auf die Niederlande, die ihre bisherigen 2 Spiele gewonnen hat. Für einen 4. Turniersieg in Folge benötigt die Schweiz einen Sieg mit mindestens 4 Toren Unterschied. Die WM in Kroatien, Dänemark und Norwegen steht dann ab dem 14. Januar auf dem Programm.