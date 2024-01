Legende: Topskorer gegen Rumänien Auf wie viele Tore kommt Andy Schmid bei den drei Spielen am Yellow Cup? Freshfocus/Claudio Thoma

Die Schweiz schlägt Rumänien zum Auftakt des Yellow Cups sicher.

Spielmacher Andy Schmid trifft 10 Mal und schickt sich an, der erfolgreichste Nati-Torschütze zu werden.

Die Schweiz ist mit einem Ausrufezeichen zum 50. Yellow Cup in Winterthur gestartet. Die Equipe von Michael Suter bezwang EM-Teilnehmer Rumänien souverän mit 37:31. Die Nati holt sich am Heimturnier gegen Rumänien, Bosnien-Herzegowina (Freitag) und Argentinien (Samstag) den letzten Schliff für die am 10. Januar beginnende EM in Deutschland.

Auf Schweizer Seite wussten zahlreiche Akteure zu gefallen: Goalie Nikola Portner zeigte 14 Paraden, Regisseur Andy Schmid war mit 10 Toren Topskorer und Manuel Zehnder, der designierte Schmid-Nachfolger in der Nati, überzeugte mit 7 Treffern.

Baumgartners Rekord wackelt

Schmid, der alle seine 5 Siebenmeter verwandelte, brillierte neben seinen Toren immer wieder auch mit sehenswerten Anspielen an den Kreis. Dank seinen 10 Treffern steht er nun bei 1070 Toren im Nationalteam (in 214 Spielen). Damit fehlen ihm nur noch 23 Treffer zum Rekord von Marc Baumgartner. Es deutet alles darauf hin, dass Schmid diese Marke zum Abschluss seiner Nati-Karriere noch knacken wird.