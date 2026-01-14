Nach vier Jahren in der deutschen Bundesliga bei Magdeburg strebt Nikola Portner ein neues Kapitel an.

Legende: Verabschiedet sich aus Magdeburg Nikola Portner. IMAGO / Jan Huebner

Der Schweizer Nati-Goalie Nikola Portner wird den Bundesligisten SC Magdeburg zum Ende der laufenden Saison nach vier gemeinsamen Jahren verlassen. Die Trennung im Sommer erfolge auf Wunsch des Spielers, das teilte der Klub am Mittwoch mit.

Portner war im Sommer 2022 vom französischen Klub Chambéry Savoie HB nach Magdeburg gewechselt und hatte unter anderem Anteil am Gewinn der Champions League 2023 und 2025.

Neuer Klub noch unbekannt

Portner sprach von «prägenden Jahren» in Magdeburg: «Dennoch ist nun leider der Zeitpunkt gekommen, Abschied zu nehmen – eine Entscheidung, die mir alles andere als leichtgefallen ist.» Wo der 32-Jährige seine Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht bekannt. Zunächst steht für ihn die EM mit der Schweiz an (ab Freitag).

Für Aufsehen rund um Portner hatte in den vergangenen Jahren ein langwieriges Verfahren wegen eines Verstosses gegen die Anti-Doping-Bestimmungen gesorgt. Letztlich einigten sich die Parteien im August 2025 auf eine rückwirkende Sperre für 21 Monate. Damit war Portner ab Dezember 2025 wieder spielberechtigt.