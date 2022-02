Legende: Die Kurven von Odermatt sahen 762'000 Zuschauer. imago images

Am Sonntagmorgen sassen viele Schweizerinnen und Schweizer gespannt vor dem Fernsehen. Marco Odermatt, nach dem 1. Lauf im Olympia-Riesenslalom in Führung, kämpfte sich um 09:02 Uhr Schweizer Zeit ein 2. Mal durch das Schneegestöber, den Stangenwald und zur Goldmedaille. Diese Fahrt verfolgten bis zu 762'000 Personen aus der Deutschschweiz auf SRF zwei, was einem Marktanteil von 85,4 Prozent entspricht.

Bereits beim Super-G der Frauen am frühen Freitagmorgen war das Interesse gross. Der Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami und Bronze-Gewinnerin Michelle Gisin sahen kurz nach 4:00 Uhr bis zu 154'000 Personen zu. Dieser Spitzenwert entspricht einem Marktanteil von 78,8 Prozent.