Inhalt

Folge 4 mit Host Sven Ivanic - Fans an die Macht, Djokovic und Katar bizarr

Der VAR übergibt in dieser Woche den Fans die Macht in der Super League, legt sich (schon wieder) mit Mario Balotelli an, erklärt Novak Djokovics Mystery-Drink in Paris und findet Katar einfach nur toll.