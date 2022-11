Inhalt

Folge 5 mit Host Sven Ivanic - Genie Infantino, Übermensch Sommer und ein listiger Bier-Protest

SRF-Videoschiedsrichter Sven Ivanic nimmt Athletinnen, Trainer oder Sportverbände aufs Korn. Diese Woche erkennt er das Genie in Gianni Infantino, findet einen kreativen Weg, um für mehr Menschenrechte in Katar zu demonstrieren und findet nichts, was Yann Sommer nicht kann.