Am Samstag, 5. November 2022, startet das Unihockey-Fest des Jahres: die Weltmeisterschaft in Zürich und Winterthur. SRF berichtet in TV, Radio und online umfassend über die WM im eigenen Land. Im Fokus stehen die Livespiele und das Schweizer Nationalteam.

Legende: Wollen auch an der Heim-WM jubeln Jan Bürki und Michael Schiess (Hier an der letzten WM in Helsinki). KEYSOTNE/Fabian Trees

Bei der WM im eigenen Land strebt das Unihockey-Nationalteam der Männer den Weltmeistertitel an. SRF begleitet das Schweizer Team eng durch das Turnier und berichtet ab WM-Start am Samstag, 5. November 2022, live aus den Stadien in Zürich und Winterthur.

Livespiele auf SRF zwei mit Reto Held und Christoph Hofbauer

Alle Schweizer WM-Partien sind live im Fernsehen auf SRF zwei zu sehen. Ab der K.o.-Phase zeigt SRF sämtliche Spiele live – täglich mindestens eine Partie auf SRF zwei, alle weiteren Begegnungen im Stream auf den Onlineplattformen. Reto Held und SRF-Experte Christoph Hofbauer kommentieren die TV-Livespiele. Silvan Schweizer begleitet die weiteren Spiele im Livestream als Kommentator.

Sport-Doku: «Wir – Weltmeister?» Box aufklappen Box zuklappen In einer 60-minütigen Sport-Dokumentation erhält das SRF-Publikum einmalige Einsichten in das Innenleben des Schweizer Unihockey-Nationalteams: unverstellte Einblicke hinter die Kulissen und private Momente abseits des Sports. Der Film zeigt, wie die Nationalspieler für ihren WM-Traum leben, leiden und arbeiten – am Sonntag, 30. Oktober 2022, um 13:40 Uhr auf SRF zwei.

WM-Studio mit Reto Müller und Kaspar Schmocker

Reto Müller und SRF-Experte Kaspar Schmocker führen durch das WM-Programm – direkt aus dem SRF-Studio im Stadion und gemeinsam mit einem täglich wechselnden Unihockey-Insider. Sibylle Eberle fängt als Reporterin die Emotionen und Stimmen am Spielfeldrand ein. Hintergründe zum Schweizer Nationalteam und seinen WM-Gegnern sowie Highlights der weiteren Top-Nationen runden die TV-Berichterstattung ab.

Unihockey-WM bei Radio SRF 3 und auf den Onlineplattformen

Auf Radio SRF 3 sind die Hörerinnen und Hörer bei sämtlichen Schweizer WM-Spielen live dabei. Sportreporter Marco Nüssli berichtet in Liveschaltungen über das Geschehen auf dem Feld, liefert Analysen und Stimmen sowie Hintergründe zur WM. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App können die Userinnen und User alle SRF-Spiele im Livestream verfolgen. News und Resultate sowie Reaktionen und Einschätzungen ergänzen das WM-Angebot auf den SRF-Onlineplattformen.

Unihockey-WM 2022 live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Samstag, 5. November: Schweiz – Norwegen 16.25 Uhr, SRF zwei

Sonntag, 6. November: Finnland – Schweiz 13.30 Uhr, SRF zwei

Montag, 7. November: Schweden – Tschechien 17.45 Uhr, SRF zwei

Dienstag, 8.November: Slowakei – Schweiz 19.40 Uhr, SRF zwei

Alle Spiele ab den Viertelfinals live auf SRF zwei oder in der Sport App