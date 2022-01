Am 4. Februar starten die Olympischen Winterspiele in Peking. SRF berichtet umfassend über den Grossevent – im TV und Radio, online und auf Social Media. Zum Rundumservice gehören Livesport, Highlights, Reaktionen, Analysen und Hintergründe.

Legende: 16 Tage voller Livesport SRF begleitet die Olympischen Spielen nah und umfassend. SRF

Die Olympischen Winterspiele sind der erste Grossanlass des Sportjahres 2022. SRF berichtet vom 4. bis 20. Februar auf allen Kanälen und massgeschneidert für die Sportfans in der Schweiz über das Geschehen in Peking. Einen besonderen Schwerpunkt legt SRF wie gewohnt auf die Leistungen und Reaktionen der Schweizer Athletinnen und Athleten.

Rund 300 Stunden Olympia auf SRF zwei

Allein im TV plant SRF fast 300 Sendestunden zu den Olympischen Spielen. Die Liveübertragungen auf SRF zwei starten täglich zwischen 02:00 und 03:00 Uhr nachts und dauern in der Regel bis 16.30 Uhr. Annette Fetscherin und Sascha Ruefer führen durch «Beijing live», direkt aus dem SRF-Studio auf dem Olympia-Gelände.

Ebenfalls zum Liveprogramm gehören die Eröffnungsfeier am Freitag, 4. Februar (12:50 Uhr) und die Schlussfeier am Sonntag, 20. Februar (13:00 Uhr). Im Anschluss an die Liveberichterstattung folgen in «Best of Beijing» die Höhepunkte des Tages sowie Teilaufzeichnungen von Wettbewerben, die nicht live im TV zu sehen waren.

Olympia im TV: Das Programm im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Auf SRF zwei erwartet das Schweizer TV-Publikum einen umfassenden Olympia-Service. Täglich sendet SRF rund 18 Stunden. Im Programm sind Liveübertragungen, Teilaufzeichnungen sowie Magazinsendungen mit Reaktionen, Analysen und Hintergründen. Eröffnungsfeier Liveübertragung, Freitag, 4. Februar 2022, 12:50 bis 15:15 Uhr

Kommentar: Michael Stäuble und Manuel Köng «Beijing heute»: Olympia-Magazin Freitag, 4., bis Samstag, 19. Februar, 20:05 bis 20:30 Uhr

Sonntag, 20. Februar, 15:05 bis 15:30 Uhr

Moderation: Daniela Milanese und Olivier Borer «Beijing live»: Liveübertragung der Wettkämpfe Samstag, 5., bis Sonntag, 20. Februar, ca. 02:00 bis ca. 16:30 Uhr

Moderation: Annette Fetscherin und Sascha Ruefer «Best of Beijing»: Höhepunkte des Olympia-Tages (Teilaufzeichnungen) Samstag, 5., bis Samstag, 19. Februar, ca. 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Schlussfeier: Liveübertragung Sonntag, 20. Februar, 13:00 bis 15:00 Uhr

Kommentar: Michael Stäuble* und Manuel Köng

* Bei der Schlussfeier gibt Michael Stäuble seine Dernière als SRF-Kommentator. Danach geht der 63-jährige Sportjournalist in Pension. Einem breiten Publikum bekannt ist Michael Stäuble vor allem als Kommentator in der Formel 1 und im Skispringen. Während seiner knapp 33-jährigen SRF-Karriere berichtete er von insgesamt 14 Olympischen Spielen. In Peking kommt er sowohl im Skispringen als auch bei der Eröffnungs- und Schlussfeier zum Einsatz.



In der Magazinsendung «Beijing heute» findet der Olympia-Tag auf SRF zwei jeweils ab 20.05 Uhr seinen Abschluss. Daniela Milanese und Olivier Borer präsentieren aus dem Studio in Zürich die wichtigsten Entscheidungen, Reaktionen sowie Einschätzungen des Tages – und blicken auf die kommenden Höhepunkte voraus. Ebenfalls Teil des Sportmagazins ist China-Korrespondentin Claudia Stahel, die in einer eigenen Rubrik die Eigenarten und Traditionen des Olympia-Gastgeberlands beleuchtet.

Über die Sportberichterstattung hinaus wirft SRF in weiteren Sendungen einen kritischen Blick auf politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen rund um das Gastgeberland China. Am Dienstag, 25. Januar, widmet sich beispielsweise die Diskussionssendung «Club» (22:25 Uhr, SRF 1) dem Spannungsfeld «zwischen Medaillen, Milliarden und Moral».

1 / 6 Legende: SRF-Moderatorin Annette Fetscherin führt durch «Beijing live», und zwar gemeinsam mit ... SRF/Oscar Alessio 2 / 6 Legende: ... Sascha Ruefer. Sie berichten direkt direkt aus dem SRF-Studio auf dem Olympia-Gelände. SRF/Oscar Alessio 3 / 6 Legende: Bei der Schlussfeier gibt Michael Stäuble seine Dernière als SRF-Kommentator SRF/Marcus Gyger 4 / 6 Legende: In der Magazinsendung «Beijing heute» findet der Olympia-Tag jeweils seinen Abschluss. Daniela Milanese und ... SRF/Oscar Alessio 5 / 6 Legende: ... Olivier Borer präsentieren aus dem Studio in Zürich die wichtigsten Entscheidungen. SRF/Oscar Alessio 6 / 6 Legende: China-Korrespondentin Claudia Stahel beleuchtet die Eigenarten und Traditionen des Olympia-Gastgeberlands. SRF/Oscar Alessio

Olympia-Komplettservice für Online- und Mobilgeräte

Ein umfassendes Olympia-Angebot offeriert SRF auch auf den Online- und Social-Media-Plattformen. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App können die Schweizer Sportfans jederzeit und überall ihr ganz persönliches Olympiaprogramm zusammenstellen. Neun Onlinekanäle mit Livestream und Liveticker zeigen das TV-Programm von SRF, RTS und RSI sowie zusätzliche Wettkämpfe. Dank diesem Service können die Userinnen und User ihren Lieblingsevent auch dann live mitverfolgen, wenn dieser nicht im TV zu sehen ist. Zudem stehen die Inhalte der neun Onlinekanäle auf srf.ch/sport bis zum Ende der Olympischen Spiele für den individuellen Abruf bereit.

Auf den Social-Media- und Onlineplattformen berichtet SRF-Journalist Jan Weisstanner direkt aus Peking. Sein Fokus gilt dem Blick hinter die Olympia-Kulissen. Ausserdem sind Ski-Expertin Tina Weirather und Ski-Experte Marc Berthod auf dem Instagram-Kanal von SRF Sport regelmässig im Liveinterview zu sehen. Und schliesslich runden News, Video-Highlights und Resultate sowie Vorschauen, Reaktionen und Einschätzungen den Olympia-Komplettservice auf den Social-Media-Kanälen und Onlineplattformen von SRF Sport ab.

Radio SRF 3 ist das Liveradio zu Olympia

Die Moderatoren Marco Thomann und Philippe Gerber sowie Sportredaktor Lionel Mattmüller sind die Stimmen der Olympischen Winterspiele auf Radio SRF 3. Sie führen vom 4. bis 20. Februar im Studio in Zürich durch das Olympia-Programm in der Morgen-Primetime. Zudem berichten Sportreporterin Rachel Beroggi sowie die Sportreporter Christoph Sterchi, Reto Held und Reto Wiedmer live über das sportliche Geschehen.

Von 05.00 Uhr bis zum Ende des Wettkampftages in China erleben die Hörerinnen und Hörer alle Schweizer Medaillen live. Ausserdem gehören regelmässige Updates zu den sportlichen Highlights sowie Reaktionen und Hintergründe zum täglichen Olympia-Rundumservice bei Radio SRF 3. Auf Radio SRF 1 informieren stündliche Zusammenfassungen ab 05.00 Uhr über die aktuellen Olympia-Entscheidungen.