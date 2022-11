Beim Schweizer WM-Startsieg waren am Donnerstag ab 11:00 Uhr vormittags auf SRF zwei bis zu 777’000 Personen aus der Deutschschweiz zugeschaltet. Im Durchschnitt verfolgten das Spiel 527’000 Zuschauende, was einem Marktanteil von 79,2 Prozent entspricht.

Legende: SRF überträgt alle 64 Partien der WM 2022 in Katar live. SRF

Die Schweiz ist mit einem 1:0-Erfolg über Kamerun in die FIFA WM 2022 gestartet. Trotz ungewohnt frühem Anspielzeitpunkt am Donnerstagvormittag um 11:00 Uhr schaltete das Publikum an den heimischen TV-Bildschirmen in grosser Zahl ein.

In der Spitze verfolgten 777’000 Personen aus der Deutschschweiz das Spiel live auf SRF zwei, was einem Marktanteil von 84,5 Prozent entspricht (vorläufige Daten, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Neuer Onlinerekord: 980’000 Livestream-Starts

Im Durchschnitt über die komplette Partie waren auf SRF zwei 527’000 Zuschauende aus der Deutschschweiz zugeschaltet. Dieser Durchschnittswert entspricht einem Marktanteil von 79,2 Prozent (vorläufige Daten, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Auf den SRF-Onlineplattformen war das Interesse ausserordentlich gross. Insgesamt 980’000 Livestream-Starts erzielte das erste Schweizer Spiel dieser Fussball-WM auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Dieser Wert entspricht einem neuen Rekord für einen einzelnen Livestream von SRF Sport.