Legende: Ab Juli als Kommentator bei SRF Sport im Einsatz Calvin Stettler. SRF/Oscar Alessio

Seit 2018 arbeitet Calvin Stettler für SRF Sport; zunächst als Praktikant, danach als Sportassistent und seit 2019 als Redaktor. Erste Erfahrungen vor der Kamera sammelte er Ende 2020, auf den SRF-Onlinekanälen präsentierte der 27-Jährige die siebenteilige Webserie «Vom Spinner zum Gewinner» für das junge Publikum. Nun ergänzt er das SRF-Kommentatorenteam in verschiedenen Sportarten.

Passion für das Wort und den Sport zum Ausdruck bringen.

In den Journalismus startete der Aargauer 2013 auf der Sportredaktion der Aargauer Zeitung. Ab 2017 war er für zweieinhalb Jahre als freier Sportredaktor beim Tages-Anzeiger engagiert. Parallel erlangte er den Bachelor in Journalismus und Organisationskommunikation an der ZHAW in Winterthur.

Zu seiner neuen Funktion als Kommentator, die er zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben bei SRF Sport übernimmt, sagt er: «Der Sport bietet magische Livemomente. Diese für das SRF-Publikum am Mikrofon begleiten zu dürfen, finde ich grossartig. Ich freue mich darauf, meine Passion für das Wort und den Sport neu auch als Livekommentator zum Ausdruck zu bringen.»

Erster Einsatz während UEFA Women’s EURO 2022

Seine Premiere als Kommentator gibt Calvin Stettler beim Gruppenspiel zwischen Österreich und Nordirland an der UEFA Women’s EURO 2022 (Montag, 11. Juli, ab 17:50 Uhr auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App). SRF zeigt alle 31 Spiele des Turniers in England live. Sämtliche Partien sind als Stream auf den Onlineplattformen zu sehen, mindestens eine Partie pro Spieltag im TV auf SRF zwei.