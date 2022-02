Auch in der Saison 2022 zeigt SRF alle Grand Prix der Formel 1 live. Neu kommentieren DTM-Fahrer Nico Müller und Oliver Sittler, bisher Motorsportkommentator bei Eurosport, für SRF. Sie folgen auf den langjährigen Kommentator Michael Stäuble, der in Pension gegangen ist.

In eigener Sache

Legende: DTM-Fahrer hinter dem Mikrofon Nicolas Müller. SRF/Oscar Alessio

In rund einem Monat startet die Formel 1 in die neue Saison. Der Auftakt erfolgt am Wochenende vom 19./20. März 2022 im Wüstenstaat Bahrain. SRF berichtet ab Saisonstart wie gewohnt live über alle Rennen und Qualifyings. Neu kommen Nico Müller und Oliver Sittler als Kommentatoren zum Einsatz.

Sie folgen auf Michael Stäuble, der nach rund 33 Jahren bei SRF in Pension gegangen ist. Weiterhin zum SRF-Team in der Königsklasse des Motorsports gehört Michael Weinmann, der die Grand Prix künftig im Wechsel mit Nico Müller und Oliver Sittler kommentiert. Zudem unterstützt Marc Surer die Kommentatoren auch in Zukunft bei ausgewählten Rennen als SRF-Experte.

Grosse Erfahrung auf und neben der Rennstrecke

Die Neuzugänge im SRF-Team bringen jahrelange Erfahrung auf und neben der Rennstrecke mit:

Nico Müller ist seit 2008 als Profifahrer in verschiedenen Rennserien aktiv. Seit 2014 startet der Thuner in der DTM, wo er bislang zehn Rennsiege sowie 2019 und 2020 den zweiten Gesamtrang mit Audi Sport erreichte. Zu seinem Engagement als SRF-Kommentator, das der 29-Jährige zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Profirennfahrer im Langstreckenbereich und der DTM übernimmt, sagt er: «In der Blütezeit meiner aktiven Karriere gleichzeitig unseren Sport aus der Perspektive des Kommentators leben und vermitteln zu dürfen, ehrt mich sehr. Als Rennfahrer und F1-Enthusiast freue ich mich riesig auf die Saison 2022.» Erstmals als Kommentator zu hören ist er am Wochenende vom 23./24. April beim GP von Emilia Romagna.

Legende: Kommentiert neu für SRF die Formel 1 Oliver Sittler. SRF/Oscar Alessio

Sie werden unsere Liveübertragungen bereichern.

Dani Bolliger, Leiter Live bei SRF Sport: «Die Veränderungen in unserem Formel-1-Team betrachten wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mit einem weinenden, weil Michael Stäuble die SRF-Berichterstattung von den Rennstrecken dieser Welt während drei Jahrzehnten massgeblich geprägt hat. Seine wohlverdiente Pension gönnen wir ihm von Herzen, gleichwohl werden wir ihn als kompetenten Kommentator und Kollegen vermissen. Andererseits freuen wir uns über den Zuzug von Nico Müller und Oliver Sittler, beide werden unsere Liveübertragungen mit ihrer Motorsportkompetenz bereichern. Das Publikum darf sich auf die kommende Formel-1-Saison bei SRF freuen.»