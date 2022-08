Nach der Premiere 2018 in Berlin und Glasgow finden die European Championships zum zweiten Mal statt, neu in nur einer Stadt. Der Grossanlass in München vereint die Europameisterschaften in neun olympischen Sportarten. Rund 4700 Athletinnen und Athleten aus ganz Europa kämpfen um insgesamt 177 Goldmedaillen. Zentrum der Veranstaltung ist der Münchner Olympiapark.



Das sind die neun Sportarten: