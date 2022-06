Inhalt

In eigener Sache - Uefa Nations League: SRF zeigt neu Livespiele der Top-Nationen

Am Donnerstag, 2. Juni, startet die Schweiz in die Uefa Nations League. SRF überträgt wie gewohnt alle Schweizer Auftritte live. Zusätzlich dazu sind neu Spiele der europäischen Top-Nationen im Programm – in der ersten Turnierphase mit Deutschland, England und Italien.