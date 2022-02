Die Visits auf das SRF-Online-Sportangebot nahmen gegenüber den Winterspielen 2018 um über 50 % zu. Das TV-Liveprogramm in der Nacht erreichte einen um rund 15 Prozent höheren Publikumsdurchschnitt. Mit 762'000 Personen in der Spitze stiess Marco Odermatts Goldfahrt auf das grösste TV-Interesse.

Legende: Bei ihm schalteten die meisten ein Marco Odermatt, der Riesenslalom-Olympiasieger von Peking. Keystone

Vom 4. bis 20. Februar fanden die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking statt. SRF berichtete in TV, Radio, online sowie auf Social Media massgeschneidert für die Sportfans in der Schweiz – und versammelte ein Millionenpublikum vor den Empfangsgeräten.

Bis zu 762'000 Personen sahen Odermatt siegen

Auf das grösste Interesse beim TV-Publikum stiess der Riesenslalom der Männer: 762’000 Personen aus der Deutschschweiz verfolgten am Sonntag, 13. Februar, in der Spitze um 09.02 Uhr auf SRF zwei, wie Marco Odermatt zu Olympia-Gold fuhr. Dieser Wert entspricht einem Marktanteil von 85,4 Prozent. Im Durchschnitt waren beim zweiten Lauf 482'000 Personen zugeschaltet, was einem Marktanteil von 79,6 Prozent entspricht (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Auch nachts erreichte SRF ein grosses TV-Publikum. Die meisten Zuschauenden standen für die Abfahrtsrennen der Männer und Frauen auf: 303'000 Personen (82,5 Prozent Marktanteil) sahen am Montag, 7. Februar, in der Spitze um 05.43 Uhr die Goldfahrt von Beat Feuz live auf SRF zwei. Am Dienstag, 15. Februar, verfolgten in der Spitze um 05.03 Uhr 257'000 Personen oder 81,9 Prozent des TV-Publikums Corinne Suters Fahrt zum Olympiasieg (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Im Durchschnitt über alle 17 Sendetage erreichten die Liveübertragungen zwischen 02.00 und 07.00 Uhr nachts auf SRF zwei 47'000 Zuschauende aus der Deutschschweiz (45,5 Prozent Marktanteil). Im Vergleich zu den letzten Olympischen Winterspielen in Pyeongchang entspricht dieser Wert einer Steigerung um rund 15 Prozent. Während Olympia 2018 erzielten die Live-Übertragungen zwischen 02.00 und 07.00 Uhr einen Publikumsdurchschnitt von 41'000 Personen bei einem Marktanteil von 33,5 Prozent (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Olympia-Magazin «Beijing heute» war Publikumserfolg

In «Beijing heute» präsentierten Daniela Milanese und Olivier Borer die wichtigsten Entscheidungen, Reaktionen sowie Einschätzungen des Olympia-Tages. Das TV-Publikum schaltete täglich in grosser Zahl ein: Im Durchschnitt über alle Ausgaben erreichte die Magazinsendung ab 20.05 Uhr auf SRF zwei 197’000 Zuschauende aus der Deutschschweiz, was einem Marktanteil von 13,8 Prozent entspricht (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Die meistgesehene «Beijing heute»-Ausgabe war die Sendung vom Sonntag, 13. Februar. Am Abend von Marco Odermatts historischem Triumph im Riesenslalom waren auf SRF zwei durchschnittlich 286'000 Personen zugeschaltet. Dieser Durchschnittswert entspricht einem Marktanteil von 17,4 Prozent (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

20 Millionen Visits: Plus 50 Prozent für das Online-Sportangebot

Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App konnten sich die Schweizer Sportfans jederzeit und überall ihr ganz persönliches Olympia-Programm zusammenstellen. Neun Livestream-Kanäle zeigten das TV-Programm von SRF, RTS und RSI sowie zusätzliche Wettkämpfe. Im Verlauf der beiden Olympia-Wochen erzielten die neun Livestreams auf den SRF-Onlineplattformen 7,5 Millionen Starts.

Insgesamt erreichten die Sportangebote mit Olympia-Livestreams sowie News, Hintergründen und Resultatübersichten auf den SRF-Onlineplattformen 20 Millionen Visits. Damit nahmen die Visits auf das Online-Sportangebot gegenüber den letzten Winterspielen um über 50 Prozent zu (Pyeongchang: 13,3 Millionen Visits). Mit rund 1,5 Millionen Visits auf den SRF-Sportinhalten war Sonntag, der 13. Februar, der zugriffsstärkste Tag während den Olympischen Winterspielen 2022.

Schweizer Erfolge sorgen für grosses Publikumsinteresse

Roland Mägerle, Abteilungsleiter SRF Sport, zieht eine positive Olympia-Bilanz: «Die Spiele in Peking waren ein voller Erfolg für den Schweizer Wintersport. Die Medaillen und Diplome der Schweizer Athletinnen und Athleten spiegeln sich im grossen Publikumsinteresse auf all unseren Kanälen wider. Trotz Zeitverschiebung schaltete das Deutschschweizer Publikum zahlreich ein. Im Vergleich zu den letzten Winterspielen in Pyeongchang konnten wir beim TV-Liveangebot in der Nacht sogar zulegen. Auch unser 24-Stunden-Service auf den Onlineplattformen mit Livestreams, News und Hintergründen wurde deutlich besser genutzt.»