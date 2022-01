Inhalt

Premiere im Februar im Cup - Dominic Ledergerber ergänzt Kommentatorenteam

Dominic Ledergerber ist künftig in verschiedenen Sportarten als Kommentator zu hören. Der 35-jährige Sportjournalist wechselte Ende 2021 von Blue zu SRF Sport. Seine Premiere am SRF-Mikrofon gibt er am Mittwoch, 9. Februar 2022, im Schweizer Fussballcup.