Sport-Doku: «Yann Sommer – Out of the Box»

Zwischen den Pfosten des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach erbringt er Woche für Woche Top-Leistungen. Und in der Schweizer Nati ist er seit vielen Jahren der unverzichtbare Rückhalt. So kennen die Fussballfans Yann Sommer: als Weltklasse-Torhüter, Profi durch und durch. Aber, was geschieht, wenn er die Handschuhe abstreift? Wer ist Yann Sommer neben dem Platz?

Der Mensch hinter dem Fussballprofi

Im Film von SRF-Sportreporter Jeff Baltermia erlebt das Publikum die Schweizer Nummer 1 von einer neuen Seite: als Privatmensch, Familienvater und Unternehmer. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten einen ungewöhnlich nahen Einblick in das private Leben des Fussballprofis. Der Film zeigt ihn mit seiner Familie und weiteren engen Bezugspersonen sowie in persönlichen Momenten, zum Beispiel auf dem Surfbrett oder im Tonstudio. Und der Film zeigt, wie sich der Privatmann mit dem Perfektionismus des Profisportlers auseinandersetzt.

02:47 Video Die Schweizer Nummer 1 wagt sich aufs Surfbrett Aus Sport-Clip vom 14.11.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 47 Sekunden.

Ausstrahlung zum Start der Fussball-WM

SRF strahlt die Sport-Dokumentation «Yann Sommer – Out of the Box» am Starttag der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 aus: am Sonntag, 20. November, um 20:05 Uhr auf SRF zwei, direkt im Anschluss an den WM-Talk «Sykora Gisler Spezial». Die Liveberichterstattung zum Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador startet um 15:30 Uhr auf SRF zwei.