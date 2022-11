Am Sonntag, 20. November, startet die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar. Im Fokus der SRF-Sportberichterstattung stehen die 64 Livespiele und die Schweizer Auswahl. Daneben beleuchtet SRF politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen rund ums Turnier, die FIFA und das Gastgeberland.

Legende: Im Fokus der sportlichen SRF-Berichterstattung Das Schweizer Nationalteam mit Chefcoach Murat Yakin, befragt von Jeff Baltermia. freshfocus/Claudio De Capitani

Die Fussball-Weltmeisterschaft gehört zu den meistbeachteten Sportereignissen der Welt. Auch in der Schweiz zieht der Grossanlass alle vier Jahre die Massen in seinen Bann.

Vom 20. November bis 18. Dezember 2022 findet im Wüstenstaat Katar die 22. Austragung statt. SRF berichtet in TV, Radio und auf den Onlineplattformen umfassend, unterhaltend und kritisch – über den Sport sowie über die Veranstaltung, den Weltfussballverband FIFA und das Austragungsland.

Inka Grings, Lia Wälti und Peter Knäbel auf der Gästeliste

Die Livespiele stehen im Zentrum der Sportberichterstattung. SRF überträgt alle 64 WM-Partien live im Fernsehen auf SRF zwei und SRF info (Parallelspiele) sowie als Stream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Nationalteam-Kommentator Sascha Ruefer sowie Mario Gehrer, Reto Held, Dani Kern, Manuel Köng und Dominic Ledergerber kommentieren die Spiele.

1 / 2 Legende: Die 6 SRF-Kommentatoren Dominic Ledergerber, Reto Held, Mario Gehrer, Sascha Ruefer, Manuel Köng und Dani Kern (von links). SRFV/Gian Viatl 2 / 2 Legende: Das Trio rund um die Nationalmannschaft Experte Beni Huggel, Moderator Rainer Maria Salzgeber und Reporter Jeff Baltermia. SRF/Gian Viatl

Im WM-Studio in Zürich führen Annette Fetscherin, Paddy Kälin und Lukas Studer durch das tägliche Liveprogramm. Gemeinsam mit verschiedenen Fussballfachleuten analysieren sie die Spiele und das Turnier. Als Gäste im TV-Studio Platz nehmen unter anderen Trainerinnen und Trainer wie Inka Grings, Ratinho, René Weiler sowie Hakan Yakin, aktive Spieler und Spielerinnen wie Ivan Rakitic und Lia Wälti oder die Sportdirektoren Lutz Pfannenstiel und Peter Knäbel.

Schweizer Nationalteam auf allen Kanälen im Fokus

Gewohnt eng begleitet SRF das Schweizer Nationalteam durch das Turnier. Moderator Rainer Maria Salzgeber und SRF-Experte Beni Huggel präsentieren die Schweizer Spiele auf SRF zwei direkt aus den Stadien in Katar. TV-Reporter Jeff Baltermia fängt die Emotionen und Stimmen der Schweizer Akteure ein. Zudem gibt Beni Huggel auf den Social-Media- und Onlineplattformen von SRF Sport regelmässig Einschätzungen zu den Schweizer Fussballern und dem WM-Geschehen ab.

Legende: Beni Huggel Der frühere Nationalspieler begleitet als SRF-Experte das Schweizer Team vor Ort. SRF/Gian Vaitl

Radio SRF 3 ist das Liveradio für alle Schweizer Fussballfans. Die Sportreporter Peter Schnyder und Marcel Melcher sowie SRF-Expertin Kathrin Lehmann kommentieren alle Schweizer Spiele und den Final in voller Länge live. Ferner gehören sowohl im Radio und TV als auch auf den Onlineplattformen News und Resultate sowie Reaktionen, Einschätzungen und Hintergründe zum täglichen WM-Service. In der SRF Sport App können sich die Userinnen und User zudem im beliebten Tippspiel messen.

«Sykora Gisler Spezial»: Fussball-Talk in lockerer Runde

Den Abschluss des WM-Tages machen Radio SRF 3-Moderator Tom Gisler und «Zwölf»-Chefredaktor Mämä Sykora. In der allabendlichen TV-Livesendung «Sykora Gisler Spezial» diskutieren die beiden jeweils mit einem prominenten Gast – unter anderen mit Schwingerkönig Christian Stucki, Sänger Seven, Fussball-Nationalspielerin Rachel Rinast oder Eishockey-Trainerlegende Arno del Curto – in lockerer Runde über die Weltmeisterschaft.

Wie im gleichnamigen Fussball-Podcast erwartet das Publikum keine taktischen Analysen, sondern unterhaltende Gespräche mit starken Meinungen, viel Herz und einer guten Prise Humor. Zu sehen ist «Sykora Gisler Spezial» jeweils um 22:35 Uhr live auf SRF zwei – und im Anschluss zu hören als Audio-Podcast. Auf Radio SRF 3 gibt es zudem die Highlights der TV-Livesendung.