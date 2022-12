Legende: Beehrt die «Sports Awards» Popsänger Alvaro Soler. Pressebild/Martin Garcor

An den «Sports Awards» dreht sich alles um die herausragendsten Schweizer Sportpersönlichkeiten des Jahres. Traditionell werden an der TV-Gala die Besten in den sechs «Sports Awards»-Kategorien «Sportlerin», «Sportler», «MVP», «Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler», «Team» und «Trainerin oder Trainer» geehrt. Zudem erhält das grösste Schweizer Nachwuchstalent die Auszeichnung als «SRF 3 Best Talent Sport». Vier Top-Acts sorgen für musikalische Unterhaltung.

Schweizer Talente im Doppelpack – mit Andryy und Joya Marleen

Der Winterthurer Andryy – «SRF 3 Best Talent» vom November 2022 – spielt seine Single «Gold», den Titelsong der diesjährigen Unihockey-WM der Männer in Zürich und Winterthur. Zudem performt Joya Marleen eine akustische Version ihrer Single «Next To You». Die St. Galler Singer-Songwriterin wurde im Juni 2021 mit 18 Jahren zum jüngsten weiblichen «SRF 3 Best Talent» gewählt und gewann bei den diesjährigen «Swiss Music Awards» gleich in drei Kategorien.

Alvaro Soler und Ben Zucker als internationale Acts

Mit Alvaro Soler und Ben Zucker begleiten ausserdem zwei internationale Acts die TV-Gala. Soler ist seit seinem Debütalbum im Jahr 2015 und Hitsingles wie «Sofia» oder «La Cintura» eine fixe Grösse im europäischen Musikgeschäft. An den «Sports Awards» spielt er seinen diesjährigen Sommerhit «Solo Para Ti». Nebst Soler ist Ben Zucker der zweite internationale Musik-Act an den «Sports Awards». Mit seinem neusten Album «Jetzt erst recht!» erreichte er 2021 den fünften Platz in den Schweizer Albumcharts. Der Schlagersänger eröffnet die Show mit seinem Song «Was für eine geile Zeit».

Fabienne Gyr und Rainer Maria Salzgeber präsentieren Livesendung

Die TV-Gala vom Sonntag, 11. Dezember 2022, in Zürich ist ab 20.05 Uhr live auf SRF 1, RTS 2 und RSI LA 2 zu sehen. Neu führt Fabienne Gyr an der Seite des langjährigen Moderators Rainer Maria Salzgeber durch die Sendung. Isabelle Musy und Steve Roth kommentieren für das Westschweizer Publikum. Für das Publikum im Tessin liefern Debora Carpani und Ivan Zippilli den Kommentar zur Livesendung.