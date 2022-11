Legende: Haben zur FIFA recherchiert Ludovic Rocchi (RTS, links), Hansjürg Zumstein (SRF) und Maria Roselli (RSI). SRF/Severin Nowacki

Die Fussballspiele und die damit verbundenen Emotionen sind eine Seite dieser Weltmeisterschaft. Andere Seiten offenbaren sich unter anderem

in den Korruptionsvorwürfen rund um die Vergabe nach Katar,

die Menschenrechtslage im Austragungsland

oder die Todesfälle beim Bau der Stadien.

Über das sportliche Geschehen hinaus beleuchtet SRF den Grossanlass, die FIFA und Katar deshalb aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln. Die Berichterstattung zu den politischen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Themen findet laufend und in verschiedenen Gefässen statt.

Für Fernsehen SRF berichten Nahost-Korrespondentin Anita Bünter und Nahost-Korrespondent Jonas Bischoff sowohl vor als auch während der WM aus Katar. Sie bilden die Realität vor Ort ab und ordnen die aktuellen Geschehnisse für das Publikum in der Schweiz ein.

Auch Radio SRF thematisiert verschiedene Aspekte abseits des Fussballfelds. So werden beispielsweise bei Radio SRF 4 News in Gesprächen mit Expertinnen und Experten die Lage der Arbeitsmigrantinnen und -migranten oder Fragen rund um Homophobie in der Golfregion erörtert.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sportliche Berichterstattung SRF zeigt alle 64 Spiele der FIFA WM 2022 live 02.11.2022 Mit Bildergalerie

Dokumentationen arbeiten WM-Vergabe nach Katar auf

Rund um die WM sind zahlreiche Dokumentationen im Programm, beispielsweise am Donnerstag, 10. November 2022, die nationale Produktion «FIFA – Das Monster» (20:05 Uhr auf SRF 1). Der Film arbeitet die Geschichte des Weltfussballverbands auf und nimmt die Umstände der umstrittenen WM-Vergabe nach Katar im Dezember 2010 unter die Lupe. Bei ihren umfassenden Recherchen sind Hansjürg Zumstein (SRF), Maria Roselli (RSI) und Ludovic Rocchi (RTS) auf FIFA-Unterlagen gestossen, in denen steht, drei FIFA-Exekutivmitglieder hätten Geld für ihre Katar-Stimme erhalten.

Gleichentags gehen Jennifer Bosshard (SRF) und Yacine Nemra (RTS) in «FIFA schickt Fussball-WM 2022 in die Wüste – Katars Kampf für ein modernes Image» der Frage nach, wie es so weit kommen konnte, dass die Weltmeisterschaft im Wüstenemirat stattfindet. In einem Land, das in den letzten Jahren immer wieder wegen Menschenrechtsverletzungen in den Schlagzeilen war. Der Film – in Zusammenarbeit mit einer nationalen Recherche-Gruppe aus SRF, RTS und RSI entstanden – erscheint auf Play SRF, Play Suisse und auf dem YouTube-Kanal von «SRF DOK».

«Club» und «Rundschau» mit Schwerpunkten zur WM

Die Diskussionsendung «Club» widmet die Ausgabe vom Dienstag, 15. November, der Fussball-WM (22:25 Uhr auf SRF 1). Mit Filmautor Zumstein, Fussballfans und Kritikerinnen sowie FIFA-Insidern diskutiert Barbara Lüthi: Soll man den Grossanlass boykottieren? Wie kam es zur WM-Vergabe nach Katar? Und kann der Fussball wirklich etwas verändern, wie es die FIFA behauptet?

Bereits am Mittwoch, 2. November, zeigt das Politmagazin «Rundschau» eine WM-Recherche von SRF Investigativ (20:05 Uhr auf SRF 1): Exklusive Dokumente geben detailliert Einblick in eine internationale Spionage-Operation im Umfeld der FIFA, die sich im Untergrund abspielte. Durchgeführt wurde sie im Auftrag Katars. Gemäss Recherchen war die Schweiz in der geheimen Operation eine Drehscheibe und spielte eine zentrale Rolle. Das Ziel: verhindern, dass Katar die Weltmeisterschaft wegen der massiven Kritik, etwa bezüglich Menschenrechtsverletzungen, wieder verliert. Höchste katarische Regierungskreise sollen in die Spionage-Operation involviert gewesen sein.