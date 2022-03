Weltmeister am Mikrofon

SRF berichtet in der Saison 2022 wie gewohnt live über das Renngeschehen im Motorradsport. Bei ausgewählten Rennen der MotoGP und MotoE kommt neu Tom Lüthi als SRF-Experte zum Einsatz.

Während seiner 20-jährigen Rennfahrerkarriere fuhr Tom Lüthi 17 GP-Siege und 65 Podestplätze heraus. Höhepunkt seiner Profi-Laufbahn war der Gewinn des WM-Titels 2005, als erster Schweizer seit 1985.

Seit letzten Herbst in neuen Funktionen tätig

Im November 2021 beendete der 35-Jährige seine aktive Karriere nach insgesamt 318 Grand Prix. Seither ist er als Sportchef in der Moto3 tätig.

Zu seinem SRF-Engagement sagt der Emmentaler: «Ich freue mich enorm auf die Aufgabe als SRF-Experte. Nach der aktiven Zeit ist meine Leidenschaft für den Motorradsport ungebrochen. Mit meinem Insiderwissen und meinen Analysen möchte ich den Zuschauenden die Perspektive der Fahrer näherbringen – und sie komplett eintauchen lassen in den Rennsport.»

04:09 Video Von 2002 bis 2021: Die Karriere von Tom Lüthi im Schnelldurchlauf Aus Sport-Clip vom 19.08.2021. abspielen

Premiere zum Saisonauftakt in Katar

Seine Premiere am SRF-Mikrofon gibt Lüthi am Sonntag, 6. März, beim Saisonstart der MotoGP. Schweizer Radio und Fernsehen überträgt den GP von Katar ab 15:50 Uhr live auf SRF zwei.

Der Saisonauftakt der Moto2 ist gleichentags ab 14:05 Uhr als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App im Programm. Die MotoE mit dem Schweizer Fahrer Dominique Aegerter startet am Samstag, 30. April, im spanischen Jerez in die neue Saison – ebenfalls live zu sehen bei SRF.