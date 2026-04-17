Die 21-jährige Binta Ndiaye sichert sich an der EM in Georgien in der Klasse bis 57 kg die Bronzemedaille.

Bronze: Erste Medaille für Ndiaye auf der grossen Bühne

Legende: Sorgt in Georgien für eine Erfolgsmeldung Binta Ndiaye. Keystone/Anthony Anex/Archiv

Binta Ndiaye hat die Judo-EM in der georgischen Hauptstadt Tiflis aus Schweizer Sicht perfekt lanciert. Die 21-jährige Waadtländerin gewann in der Gewichtsklasse bis 57 kg die Bronzemedaille.

Im Kampf um Rang 3 besiegte sie die Britin Acelya Toprak mit der höchstmöglichen Wertung (Ippon). Ndiaye hatte sich nach dem verlorenen Viertelfinal via Repechage für den Bronzekampf qualifiziert.

Für Ndiaye ist es die erste Medaille an Elite-Titelkämpfen. Die Schweizer Judoka hatte bereits auf Juniorinnen-Ebene von sich reden gemacht. 2021 und 2022 holte sie jeweils WM-Bronze, ehe im Jahr darauf EM-Bronze dazukam.