Legende: Keine weitere EM-Medaille Daniel Eich (Archiv-Bild). IMAGO / Eibner

Daniel Eich hat es verpasst, der Schweizer Delegation in Tiflis eine dritte Medaille zu bescheren. Der Aargauer verlor seinen Kampf in der Repechage gegen Lokalmatador Ilia Sulamanidze und vergab damit die zweite Möglichkeit, doch noch um Edelmetall zu kämpfen. Mit einem Sieg hätte er im Kampf um Bronze gegen einen der Halbfinal-Verlierer antreten können.

Begonnen hatte der Tag für Eich in der Kategorie bis 100 kg gut. Der 26-Jährige besiegte zunächst Darko Brasnjovic (SRB) und behielt auch gegen Michael Korrel die Oberhand. Der Kampf mit dem Niederländer kostete allerdings viel Kraft. Erst nach rund acht Minuten schaffte Eich die entscheidende Wertung. Im Viertelfinal war gegen den Italiener Gennaro Pirelli dann Schluss.

Damit reist die Schweiz mit zwei Medaillen aus Georgien ab. Bei den Frauen hatten Binta Ndiaye (bis 57 kg) und April Fohouo (bis 70 kg) jeweils die bronzene Auszeichnung gewonnen.