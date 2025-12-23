Legende: Aufreiben am Superstar Pius Suter versucht, gegen Nikita Kutscherow an die Scheibe zu kommen. Keystone/CHRIS O'MEARA

Pius Suter bestritt in der Nacht auf Dienstag sein 400. NHL-Spiel (nur Regular Season). Gegen die Tampa Bay Lightning mit dem Schweizer Verteidiger Janis Moser lagen die Blues nach 9 Minuten schon 0:2 zurück. Justin Faulk vermochte zwar im 2. Drittel auf 1:2 zu verkürzen, doch Tampa Bay reagierte umgehend mit dem 3. Tor. Am Ende kassierte St. Louis eine 1:4-Niederlage.

Suter war am einzigen Treffer seines Teams nicht beteiligt, womit er auch in seiner persönlichen Bilanz ein weiteres Mal leer ausging. Der ehemalige ZSC-Stürmer wartet seit nunmehr 9 Partien auf einen Skorerpunkt. Suters Baisse schlug sich auch in der Eiszeit nieder, die mit 12:23 Minuten so gering ausfiel wie noch nie in dieser Saison. Moser verliess das Eis mit einer Plus-2-Bilanz.

Fiala verliert mit den Kings

Eine Niederlage setzte es auch für die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala ab. Das Team aus Kalifornien verlor das Duell zweier zuletzt kriselnder Mannschaften gegen die Columbus Blue Jackets 1:3. Für die Kings war es die 5. Niederlage in den letzten 6 Spielen, Columbus hatte von den vorangegangenen 8 Partien nur eine gewonnen.

Resultate