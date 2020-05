Legende: Hat nicht mehr die gleiche Motivation wie früher Ilaria Käslin tritt mit 22 Jahren vom Spitzensport zurück. Keystone

Der Schweizerische Turnverband STV verliert gleich vier aktuelle oder ehemalige Mitglieder der Nationalkader. Ilaria Käslin, Marco Rizzo, Thea Brogli und Fabienne Studer beenden allesamt ihre Karrieren.

Käslin war seit 2013 Mitglied des Nationalkaders. In dieser Zeit vertrat sie die Schweiz an 6 Welt- und 7 Europameisterschaften. Die Tessinerin verpasste 3 Mal nur knapp eine EM-Medaille. Sowohl 2019 in Stettin als auch 2016 in Bern wurde Käslin Vierte am Balken. In Bern belegte sie auch mit dem Team Rang 4.

Entscheid während Zwangspause gereift

Ihren Rücktritt im Alter von nur 22 Jahren begründet sie mit mangelnder Motivation: «In der fast zweimonatigen Zwangspause fällte ich den Entscheid, meine Karriere nicht mehr zu verlängern. Dafür fehlt mir die Kraft und der Wille.»

Auch bei der 20-jährigen Brogli war die fehlende Motivation der Grund für den Rücktritt. Die 18-jährige Studer konzentriert sich bereits seit Anfang 2020 nur noch auf die Schule. Der 27-jährige Rizzo hätte nach Olympia im August zurücktreten wollen.