Mit einer stimmungsvollen Feier wurde der Schweizer Grossanlass am Donnerstagabend in Aarau lanciert.

76. Austragung in Aarau

Das Motto der 90-minütigen, farbenprächtigen Eröffnungsshow mit 700 Mitwirkenden hiess «Welcome» und erinnerte ein wenig an Eröffnungsfeiern von Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften. In bunter Folge wurden Show-Elemente wie Gesang, Musik, Tanz und Turndarbietungen durcheinander gewirbelt.

Dazu wurden einige Aargauer «Spezialitäten» wie Wasser, Stau, Rüeblitorte, Kunst oder Pferderennen spielerisch dargestellt. Die Eckpfeiler der Show bildeten das ETF-Orchester und die beiden Sängerinnen Sandra Rippstein und Monika Schär.

Zentralfahne per Heissluftballon

Die Zentralfahne hatten die Organisatoren des letzten Eidgenössischen Turnfestes, demjenigen von 2013 in Biel, schon am Donnerstagmorgen auf originelle Art und Weise in Aarau abgeliefert. Die Bieler Delegation brachte die Fahne mit einem Heissluftballon nach Aarau.

Am Nachmittag wurde die Zentralfahne dann vor dem Bahnhof Aarau offiziell dem OK übergeben.

108 Disziplinen stehen auf dem Programm

Das Festgelände liegt im Aarauer Schachen. Verschiedene Turnsport-Anlässe finden in den Nachbargemeinden statt. Ein breites Rahmenprogramm soll auch in den Abendstunden gute Feststimmung schaffen.

Für das Eidgenössische Turnfest meldeten sich 2371 Vereine an – 15 Prozent mehr als vor 6 Jahren. Insgesamt stehen 108 Disziplinen auf dem Programm.

Programm-Hinweis Die Highlights des Eidgenössischen Turnfestes können Sie live bei SRF mitverfolgen: 15.06., 19:15 Uhr: Einzel-Turnen (SRF zwei & SRF Sport App)

Einzel-Turnen (SRF zwei & SRF Sport App) 22.06., 14:00 Uhr: Vereinsturnen (SRF Sport App)

Vereinsturnen (SRF Sport App) 23.06., 10:50 Uhr: Schlussfeier (SRF zwei & SRF Sport App)

Sendebezug: SRF info, sportlive, 13.06.2019, 20:30 Uhr.