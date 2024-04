An der EM in Rimini haben die Schweizer Kunstturner den Teamfinal erreicht. Zudem schauten vier Plätze in den Gerätefinals heraus.

An der EM in Rimini

Die mit grossen Ambitionen angetretenen Schweizer konnten in Rimini (ITA) am 1. EM-Tag die Erwartungen mehr als erfüllen. Das Team mit Christian Baumann, Taha Serhani, Noe Seifert sowie Luca und Matteo Giubellini sicherte sich den Platz im Final vom Sonntag mit 249,194 Punkten und dem 4. Rang. Die Spanier auf dem 3. Rang hatten lediglich 0,001 Punkte mehr auf dem Konto.

«Wir sind zufrieden, nicht mehr, aber auch nicht weniger», bilanzierte Trainer Claudio Capelli. Es gebe Sachen, die noch verbessert werden müssten. Der 37-Jährige dachte da vor allem an den Beginn am Boden, der schlecht war. «Wir zeigten jedoch eine gute Reaktion. Mit 249 Punkten holten wir gar noch einen Zähler mehr als letztes Jahr an der WM.»

Vier Gerätefinals

Auch mit den Leistungen an den Einzelgeräten konnte Capelli zufrieden sein. Drei Gerätefinals waren budgetiert, deren vier wurden es. Luca Giubellini schaffte am Sprung den Sprung in den Final der besten Acht als Siebter knapp. Der 20-Jährige erturnte eine Note von 14,316. Matteo Giubellini glückte die Finalqualifikation am Pauschenpferd locker. Mit 14,600 Punkten klassierte er sich im 5. Rang.

Seifert wird sowohl am Barren als auch am Reck um eine Medaille kämpfen. Der 25-Jährige glänzte vor allem am Barren, wo er den Einzug in den Final mit 14,733 Punkten und Rang 2 klarmachte. Bester Schweizer Mehrkämpfer wurde Matteo Giubellini (13.).

Sofern die Männer die eigene Zielsetzung erfüllen und einen Podestplatz holen, wäre es der erste Medaillengewinn seit drei Jahren. Letztmals Edelmetall an Europameisterschaften gab es an der Heim-EM 2021 in Basel.