Legende: Nicht mehr Trainerin beim STV Wendy Bruce-Martin. Keystone/STV/Thomas Ditzler

Beim Schweizerischen Turnverband kommt es zu Trainer-Rochaden. Wendy Bruce-Martin und Craig Tetreault gehören per sofort nicht mehr zum Coachingstaff im Nationalteam der Kunstturnerinnen. Bruce-Martin war seit Ende 2021 im Amt, Tetreault seit Mai 2022. Ad interim wird Frank Kistler übernehmen. Der Franzose ist seit rund einem Jahr Mitglied des Trainerbunds.

Grund für die Veränderungen in der Führung ist das Projekt 2028/2032, bei dem man für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles (USA) und 2032 in Brisbane (AUS) erfolgreich sein will. Das Projekt ist aber ins Stocken geraten; die Resultate bei den Europameisterschaften in Antalya (TUR) seien «durchwachsen» gewesen, so der Verband.

Teamkultur und Kommunikation verstärken

Als Folge dessen ändert der STV die Strategie. Unter anderem möchte man die «Entwicklung des Trainerstabs und Kapitäninnen fördern». Zudem sei geplant, dass man die Teamkultur, Kommunikation und Zusammenarbeit verstärke. Auch möchte man die sportliche Entwicklung vorantreiben, indem man die Investitionen in regionale Leistungszentren verstärke.