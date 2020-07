Der Franzose führt die Schweizer Kunstturner als Cheftrainer an die Olympischen Spiele in Tokio.

Legende: Neuer Chef Laurent Guelzec. imago images/Archiv

Die Wahl von Laurent Guelzec ist erwartet worden. Die Amtszeit des Franzosen beginnt offiziell schon am 1. August. Der bisherige Cheftrainer Bernhard Fluck hingegen hat den Schweizerischen Turnverband nicht wie vorgesehen am 1. Januar 2021, sondern schon am Freitag verlassen.

Vorgegangen war dem Abgang Flucks ein Zwist mit seinen Vorgesetzten, wonach Fluck den Gang an die Öffentlichkeit gesucht hatte. Der langjährige Trainer hätte seine Mannschaft gerne noch bis zu den Spielen 2021 in Tokio begleitet. Der STV jedoch hatte andere Pläne.

Seit 7 Jahren Nationaltrainer

Nach einer Phase mit zahlreichen Misstönen soll nun Guelzec wieder Ruhe ins Umfeld der Kunstturner bringen. Der Franzose ist bereits seit 7 Jahren als Nationaltrainer im Verbandszentrum in Magglingen tätig. Er arbeitete primär an den Geräten Reck und Barren, den beiden Paradedisziplinen der Schweizer Männer.

Vor seiner Anstellung beim STV war der 49-Jährige während 4 Jahren französischer Nationaltrainer und verantwortlicher Trainer für das Olympia-Team, welches 2012 in London an den Start ging.