Legende: Hat sich nach einer Anklage das Leben genommen John Geddert. imago images

Der Trainer der amerikanischen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in London 2012, John Geddert, ist am Donnerstag wegen sexueller Nötigung und Menschenhandel in dem von ihm gegründeten Klub in Michigan angeklagt worden. Ein paar Stunden später nahm er sich das Leben.

Mit Larry Nassar verbandelt

Dem 63-jährigen Ex-Trainer war vorgeworfen worden, seine Opfer über mehrere Jahre hinweg körperlich, verbal und sexuell missbraucht zu haben. Dabei hätten die Athletinnen zum Teil Verletzungen davon getragen, Geddert habe Zwang und Androhung von Gewalt genutzt, um sie gefügig zu machen.

Dies alles sei in Gedderts Verein geschehen, in dem auch der wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs zu lebenslanger Haft verurteilte ehemalige US-Teamarzt Larry Nassar arbeitete. Geddert soll Nassars Machenschaften gedeckt haben. Im Falle einer Verurteilung hätte Gedderts lebenslängliche Haft gedroht.