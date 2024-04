Matteo Giubellini zeigt an der Kunstturn-EM in Rimini im Pauschenpferd-Final eine starke Leistung und wird Vierter.

Zu Bronze fehlen dem 19-Jährigen nur gerade 0,200 Punkte.

Gold sichert sich der Ire Rhys McClenaghan.

Bei seiner ersten EM-Teilnahme hat Matteo Giubellini sein Talent eindrücklich unter Beweis gestellt. Nachdem er die Qualifikation am Pauschenpferd als Fünfter souverän überstanden hatte, überzeugte der 19-Jährige auch im Final. Dank einer sauberen Übung erhielt er wie bereits in der Qualifikation 14,600 Punkte. Weil die sicheren Medaillen-Kandidaten Oleg Wernjajew (UKR) und Filip Ude (CRO) patzten, durfte Giubellini gar vom Podest träumen.

Zum drittplatzierten Marios Georgiou fehlten ihm in der Endabrechnung nur 0,200 Zähler. Der Zypriote war in der Qualifikation noch klar hinter Giubellini klassiert gewesen. Mit dem Schwung als frischgekürter Mehrkampf-Europameister vermochte Georgiou den Schweizer aber noch zu überflügeln. «Der vierte Rang ist etwas unglücklich. Gleichwohl freue ich mich darüber, dass ich erneut eine starke Leistung gezeigt habe», bilanzierte Giubellini.

Einen souveränen Sieg feierte Rhys McClenaghan. Der Ire erhielt für seinen Vortrag 15,300 Punkte und verteidigte damit seinen Titel aus dem letzten Jahr an der EM in Antalya. Silber ging an den Niederländer Loran de Munck.

Petrounias mit siebten EM-Gold

An den Ringen heisst der Europameister bereits zum siebten Mal Eleftherios Petrounias. Der Grieche wurde für seine Leistung mit 15,000 Punkten belohnt und verwies Nikita Simonow aus Aserbaidschan um 0,100 Zähler auf Rang 2. Der Türke Adem Asil wurde punktgleich mit Simonow Dritter.

Am Boden sicherte sich Luke Whitehouse wie bereits 2023 die Goldmedaille. Der Brite setzte sich mit einer Note von 14,866 vor dem Israeli Artem Dolgopyat und dem Ungarn Krisztofer Meszaros durch.

Auch die Gerätefinals am Samstag finden mit Schweizer Beteiligung statt. Matteo Giubellinis Bruder Luca tritt im Sprung an, Noe Seifert am Barren und am Reck. Am Sonntag bestreitet die Schweiz zum Abschluss den Teamfinal.