Luca Murabito (6.) und Luca Giubellini (8.) verpassen am Boden eine mögliche EM-Medaille.

Beiden werden bei den Titelkämpfen in Leipzig im Final der Top 8 Stürze zum Verhängnis.

In der 2. Tranche der Gerätefinals kämpfen Ian Raubal und Noe Seifert am Samstag um die Medaillen.

Eine Schweizer EM-Medaille am Boden lag im Bereich des Möglichen: Luca Murabito war in der Qualifikation zu 14,166 Punkten geturnt, Luca Giubellini hatte 14,066 Zähler geholt – beide Werte waren höher als die 13,966 Punkte, die im Final zu Bronze reichten.

Doch beiden Schweizern missglückte der Auftritt im Final. Giubellini verzeichnete gleich zwei Stürze, Murabito einen. In der Endabrechnung gab es für den 22-jährigen Murabito Platz 6 (12,866 Punkte), der gleichaltrige Giubellini musste mit dem 8. und letzten Platz vorliebnehmen (11,600).

Die Briten feierten mit Luke Whitehouse (14,500) und Harry Hepworth (14,366) einen Doppelsieg, Lorenzo Minh Casali (ITA) sicherte sich Bronze.

Gastgeber feiern mit Schönmaier

Am Sprung durften das deutsche Publikum jubeln: Karina Schönmaier sicherte sich mit 13,983 Punkten EM-Gold vor Valentina Georgieva (BUL/13,900) und Lisa Vaelen (BEL/13,666).

Am Barren dominierten die Armenier: Hamlet Manukyan (14,766 Punkte) und Mamikon Khachatryan (14,733) sicherten sich Gold und Silber, Bronze ging an Gabriele Targhetta (ITA/14,400).

Nächste Chance am Samstag

Zum Abschluss der EM stehen am Samstag mit Ian Raubal (Barren) und Noe Seifert (Reck) noch zwei Schweizer in den Gerätefinals. Beide belegten in der Qualifikation den 2. Platz und können sich dementsprechend gute Medaillenchancen ausrechnen.