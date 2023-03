Mit Zuversicht bereiten sich die Schweizer Kunstturnerinnen und -turner auf die Europameisterschaften in Antalya (11. – 16. April) vor – trotz einiger verletzungsbedingter Abwesenheiten (Taha Serhani, Anina Wildi, Lilli Habisreutinger).

Im Männer-Team feiert der lange von Rückenproblemen geplagte Routinier Eddy Yusof sein Comeback. «Ich habe den Rücken mehr oder weniger unter Kontrolle», meint der 29-jährige Zürcher. Allerdings wird er noch nicht an allen Geräten antreten und somit auch auf den Mehrkampf verzichten.

01:13 Video Yusof: «Haben eine Super-Stimmung im Team» Aus Sport-Clip vom 29.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

«Weiter von Olympia träumen»

«Boden und Sprung lasse ich für den Moment weg, auch das Reck ist im Hinblick auf die EM noch heikel.» Mit guten Übungen am Barren, wo er 2017 EM-5. wurde, den Ringen und am Pferdpauschen will Yusof dennoch dazu beitragen, dass das Team den für die WM-Qualifikation benötigten 13. Platz erreicht. «Wenn wir einen soliden Wettkampf zeigen, liegt das drin. Dann können wir auch weiter von Olympia träumen.»

Neben Yusof hat der Schweizerische Turnverband (STV) bei den Männern Luca Giubellini, Moreno Kratter, Florian Langenegger, Noe Seifert und Ersatzturner Dominic Tamsel aufgeboten.

Kunstturn-EM live Box aufklappen Box zuklappen Wir übertragen die Titelkämpfe wie folgt: 13. April, 15:00 Uhr, SRF zwei

14. April, 15:00 Uhr, SRF zwei

15. April, 12:30 Uhr, SRF zwei

16. April, 12:00 Uhr, SRF zwei

Bickels verspätetes EM-Debüt

Bei den Frauen liegen grosse Hoffnungen auf Lena Bickel. Die 20-jährige Tessinerin überzeugte Mitte März als beste Turnerin am Länderkampf gegen Österreich. «Dass ich dort so gut geturnt habe, hat mich nach einer schwierigen Vorbereitung beruhigt. Es geht in die richtige Richtung», so Bickel.

Die letztjährige EM hatte die Tessinerin wegen einer Verletzung kurzfristig verpasst. Umso mehr freut sie sich auf ihr EM-Debüt: «Ich habe so lange darauf gewartet – es ist cool.»

Tessinerinnen dominieren

Bickel, die bereits letzten November mit Silber am international besetzten «Memorial Gander» geglänzt hatte, strebt einen Platz im Mehrkampf-Final an. «Und vielleicht sogar den Boden-Final – das wäre ein Traum.»

00:51 Video Bickel: «Mehrkampf-Final und sogar ein Boden-Final wären mega schön» Aus Sport-Clip vom 29.03.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Mit Caterina Cereghetti steht eine weitere Tessiner Turnerin im Schweizer Frauen-Team. Daneben wurden Martina Eisenegger, Anny Wu und die für Habisreutinger nachrückende Stefanie Siegenthaler aufgeboten.