Oliver Hegi war seit 2012 Mitglied des Schweizer Kunstturn-Nationalkaders. Während dieser Zeit vertrat Hegi die Schweiz an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro sowie an je sechs Welt- und Europameisterschaften. Insgesamt gewann er vier EM-Medaillen. Seine Kunstturn-Karriere krönte er im Jahr 2018 in Glasgow mit EM-Gold am Reck. Dort gewann er zudem Silber am Barren.

Der 28-jährige Hegi gibt verschiedene Gründe für seinen Rücktritt an: «Die noch anhaltende Pandemie sowie die Unsicherheit und das Risiko bezüglich meines Physikstudiums spielten mit. Das zweite Semester erfordert einen grösseren Zeitaufwand, Trainingsmöglichkeiten habe ich somit nur noch sehr spät abends.»

Der ausschlaggebende Punkt sei aber ein Wertewandel in den letzten Monaten gewesen. «Die globale Pandemie, aber auch die erschwerten Bedingungen seitens meines Studiums haben mich dazu veranlasst, mich genauer mit meinen Zukunftsplänen auseinanderzusetzen und die Entscheidung zu treffen, vom Spitzensport zurückzutreten», erklärt Hegi.