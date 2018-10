Oliver Hegi und Pablo Brägger haben an der Kunstturn-WM in Doha am Reck nach der Quali keine Chance mehr auf Medaillen.

Traum von der WM-Medaille am Reck früh geplatzt

Herber Dämpfer für Pablo Brägger und Oliver Hegi: Die Reck-Europameister von 2017 und 2018 scheitern an ihrem Paradegerät bereits in der Qualifikation. Beiden gelang keine optimale Übung.

Während sich in Bräggers Übung einige Fehler einschlichen, musste Hegi das Gerät zwischenzeitlich sogar verlassen. Die beste Note des Schweizer Quartetts am Reck zum Auftakt der Qualifikation erhielt Eddy Yusof mit 13,733 Punkten.

Enttäuschung sitzt tief

Bei Hegi sass die Enttäuschung nach seiner verpatzten Übung am Reck tief. «Ich habe mich zu nahe rangezogen und es zu spät realisiert», erklärte Hegi, der sich einen Cut am Kinn zugezogen hat.

Brägger sagte, er habe sich bei den Flugelementen vergriffen. «Vielleicht war ich etwas nervös, hatte zittrige Arme. Dass es zu Beginn am Reck nicht lief, machte es danach umso schwieriger», befand er.

Mehrkampf-Final in Reichweite

Brägger und Hegi fanden danach zwar in den Wettkampf und zeigten einige starke Vorträge. Je ein Sturz kosteten sie und das Team aber noch weitere wichtige Zehntel. Brägger konnte seinen Sprung nicht stehen, Hegi musste zum Abschluss am Barren das Gerät verlassen. Mit 80,764 und 80,248 Punkten dürften sie den Einzug in den Mehrkampf-Final aber schaffen.

Eng wird der Kampf um die Teilnahme am Team-Final. Nach einem weiteren Sturz am Barren durch Christian Baumann fiel die Schweiz hinter die Niederlande zurück, einen direkten Konkurrenten im Kampf um einen Top-8-Platz. Die Qualifikation endet am Freitag.

Sendebezug: Radio SRF 3, 25.10.2018, Bulletin von 16:00 Uhr