Eigentlich müsste Artem Dolgopyat der 7. Oktober dieses Jahres positiv in Erinnerung bleiben. An diesem Tag gewann der israelische Kunstturner im belgischen Antwerpen den WM-Titel am Boden. Es war nach der Goldmedaille am Boden bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio sein grösster Erfolg.

Und doch markiert der 7. Oktober für den 26-Jährigen eine Zäsur. Denn an diesem Tag begannen die Terror-Attacken der Hamas auf Israel. Für Dolgopyat war klar: Auch er möchte seinen Beitrag für sein Heimatland leisten. Der Kunstturn-Weltmeister versteigerte kurzerhand die WM-Medaille, um mit dem Erlös den Betroffenen nahe der Grenze zum Gazastreifen zu helfen.

«Was ist ein Weltmeistertitel wert, wenn man meinem Land weh tut? Für mich steht das israelische Land an erster Stelle!», fasste Dolgopyat seine Gefühlsage auf Instagram zusammen.