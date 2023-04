Die Schweizer Kunstturner verpassen an der EM im türkischen Antalya nach einem starken Wettkampf eine Medaille hauchdünn.

Noe Seifert und Florian Langenegger stehen im Mehrkampf-Final.

Seifert (Boden, Barren), Eddy Yusof (Barren) und Luca Giubellini (Sprung) qualifizieren sich für die Gerätefinals.

Mit Platz 4 im Teamwettkampf, nur 6 Zehntel hinter Bronzegewinner Grossbritannien, rehabilitierte sich die Schweizer Riege für den enttäuschenden 20. Rang an der letztjährigen WM in Liverpool und qualifizierte sich souverän für die WM 2023, wo es dann wiederum um Olympia-Tickets geht. Gold ging an Italien vor der Türkei.

Kleine Fehler kosten Medaille

Eine mögliche Medaille vergaben die Schweizer am Reck, an dem sowohl Noe Seifert als auch Taha Serhani stürzten. Einen Sturz hätte es vertragen, da das schlechteste der vier Resultate pro Nation gestrichen wird. So aber kamen die 12,600 Punkte von Seifert in die Wertung.

Schliessen 04:59 Video Capelli: «Sind mit dem 4. Platz zufrieden» Aus Sport-Clip vom 11.04.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 59 Sekunden. 03:00 Video Yusof: «Schmerzt, Team-Medaille so knapp zu verpassen» Aus Sport-Clip vom 11.04.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten. 02:38 Video Seifert: «Es wäre noch mehr drin gelegen» Aus Sport-Clip vom 11.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 38 Sekunden.

An den Ringen verzeichnete der 24-jährige Aargauer bei der Landung einen weiteren Sturz, am Sprung griff Moreno Kratter mit der Hand auf die Matte. Zudem wurde bei Seifert am Pauschenpferd ein Element nicht gezählt, einen Rekurs lehnten die Kampfrichter ab.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Kunstturn-EM bei SRF: Donnerstag, 13.04., 15:00 Uhr

Freitag, 14.04., 15:00 Uhr

Samstag, 15.04., 12:30 Uhr

Sonntag, 16.04., 12:00 Uhr

Seifert mit Luft nach oben

Seifert hatte sich am Reck, an dem er im vergangenen Jahr EM-5. geworden war, die grössten Chancen auf eine Final-Teilnahme ausgerechnet. Er konnte sich aber damit trösten, dass er am Wochenende am Barren und überraschend am Boden um die Medaillen (Top 8) kämpfen wird. Am Barren qualifizierte er sich als 4. für den Final, am Boden gar als 3.

Schliessen 01:41 Video Langenegger: «Mehrkampf-Final war mein Ziel» Aus Sport-Clip vom 11.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden. 01:57 Video Giubellini: «Kann nicht klagen» Aus Sport-Clip vom 11.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden.

Am Barren steht auch Rückkehrer Eddy Yusof (8.) im Final, am Sprung schaffte der 20-jährige EM-Debütant Luca Giubellini (8.) den Einzug in die Top 8. Obwohl Seifert mit dem Total von 80,832 Punkten einiges unter seinen Möglichkeiten blieb, qualifizierte er sich als 13. wie auch Florian Langenegger (80,798) als 15. problemlos für den Mehrkampf-Final vom Donnerstag, den 24 Turner bestreiten. Am Mittwoch steht die Qualifikation der Frauen auf dem Programm.