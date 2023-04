An der Kunstturn-EM in Antalya verpassen der starke Eddy Yusof (6.) nach einem Sturz bei der Landung und Noe Seifert (7.) nach einer fehlerhaften Übung die Barren-Medaillen.

Luca Giubellini wird am Sprung nach einer soliden Leistung 6.

Nichts ist es geworden mit einer Schweizer Medaille an der Kunstturn-EM in Antalya. Alle drei Schweizer in den Finals leisteten sich am Sonntag Patzer, die sie aus dem Rennen um Edelmetall warfen. Am nächsten kam europäischen Ehren Eddy Yusof am Barren. Der Zürcher Unterländer, der sich nur knapp für den Final qualifiziert hatte, stellte sein Können auf eindrückliche Art unter Beweis, stürzte aber beim Abgang aufs Gesicht, er erhielt 13,466 Punkte.

Noe Seifert (13,366) blieb wie schon am Samstag am Boden nicht fehlerfrei. Als Vierter der Qualifikation zählte er zu den Medaillenkandidaten. Ein Flüchtigkeitsfehler zu Beginn der Barren-Übung, weitere Unsicherheiten und schliesslich ein Ausfallschritt beim Abgang warfen Seifert weit zurück – auch hinter Yusof. Die Schweizer beendeten den Wettkampf auf den Plätzen 6 und 7. Gold holte Illia Kowtun (UKR/15,166) vor Ferhat Arican (TUR/14,933) und Thierno Diallo (ESP/14,733).

Im Sprung konnte der überraschend im Final stehende EM-Debütant Luca Giubellini nach zwei guten Versuchen wegen leichter Fehler bei der Landung nicht mit den Besten mithalten. Insbesondere bei der zweiten Übung, einem Dragulescu. In der Endabrechnung resultierten 14,200 Punkte und Rang 6 für den 20-jährigen Aargauer. Gold holte sich der Armenier Artur Davtyan (15,033), der sich um gerade einmal 17 Tausendstelzähler vor Jake Jarman (GBR) durchsetzte. Bronze holte der Ukrainer Igor Radiwilow (14,750).

Die Entscheidungen ohne Schweizer Beteiligung

Reck Männer: 1. Tin Srbic (CRO/14,233), 2. Carlo Macchini (ITA(14,200), 3. Illia Kowtun (UKR/13,966).

1. Tin Srbic (CRO/14,233), 2. Carlo Macchini (ITA(14,200), 3. Illia Kowtun (UKR/13,966). Schwebebalken Frauen: 1. Sanne Wevers (NED/13,800), 2. Manila Esposito (ITA/13,700), 3. Zsofia Kovacs (HUN/13,700).

1. Sanne Wevers (NED/13,800), 2. Manila Esposito (ITA/13,700), 3. Zsofia Kovacs (HUN/13,700). Boden Frauen: 1. Jessica Gadirova (GBR/14,000), 2. Alice Kinsella (GBR/13,666), 3. Sabrina Maneca-Voinea (13,566).