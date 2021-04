Erstmals seit 2016 tritt Giulia Steingruber an einer Kunstturn-EM an. Sie will kein Risiko eingehen und auf Bewährtes setzen.

Kunstturn-EM in Basel

Giulia Steingruber hat positive Erinnerungen an Heim-Europameisterschaften. In Bern 2016 trumpfte sie gross auf, gewann an Sprung und Boden ihre EM-Titel 4 und 5 und riss mit ihrer spektakulären Übung im Bodenfinal die Zuschauer von den Sitzen.

Legende: Soll für die Glanzlichter an der Heim-EM sorgen Giulia Steingruber. Freshfocus

Auch 5 Jahre später ist die 27-Jährige noch immer das Aushängeschild des Schweizerischen Turnverbandes, der in den letzten Monaten aufgrund der diversen Missbrauchsvorwürfe einen grossen Imageverlust erlitten hat.

Sie überrascht mich jeden Tag.

Für erste positive Schlagzeilen soll nun Steingruber an der EM in Basel sorgen. «Ich freue mich extrem», sagt sie. Trotz ihrer schweren Kreuzbandverletzung 2018 und der Pandemie hat sie die Motivation, den Ehrgeiz und den Mut nicht verloren. «Sie überrascht mich jeden Tag», schwärmt Trainer Fabien Martin.

Kunstturn-EM live auf SRF Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Kunstturn-WM wie folgt live auf SRF zwei und in der SRF Sport App: Fr, 23.4., 13:15 Uhr: Mehrkampf Final Frauen

Fr, 23.4., 16:45 Uhr: Mehrkampf Final Männer

Sa, 24.4., 13:15 Uhr: Gerätefinals Frauen und Männer

So, 25.4., 12:45 Uhr: Gerätefinals Frauen und Männer

Steingruber geht kein Risiko ein und setzt bei ihren Übungen auf Bewährtes. Gelingt ihr am Sprung das Standardprogramm mit Tschussowitina und Jurtschenko mit Doppelschraube, kämpft sie um die Medaillen. Auch am Boden und am Schwebebalken liegt eine Final-Qualifikation drin.