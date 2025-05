Die Schweizer Kunstturner schreiben an der EM in Leipzig mit Silber im Team-Wettkampf Geschichte.

Luca und Matteo Giubellini, Florian Langenegger, Ian Raubal und Noe Seifert müssen sich mit 245,727 Punkten einzig Grossbritannien geschlagen geben.

Es ist das beste Schweizer Mannschafts-Ergebnis aller Zeiten.

Die Schweizer Kunstturner haben an der EM in Leipzig dank einer sensationellen Leistung die Silbermedaille im Team-Wettkampf geholt. Es ist das beste Ergebnis aller Zeiten einer Schweizer Mannschaft und nach Bronze in Bern vor 9 Jahren die zweite Medaille überhaupt.

Luca und Matteo Giubellini, Florian Langenegger, Ian Raubal und Noe Seifert zeigten in der Qualifikation einen Wettkampf nahe am Optimum. Weil es in Leipzig keinen Teamfinal gibt, werden die Medaillen für den Mannschaftswettkampf nach der Quali vergeben. Das Quintett sammelte insgesamt 245,727 Punkte und musste sich damit nur den favorisierten Briten geschlagen geben. Bronze ging an Italien.

Seifert und M. Giubellini im Mehrkampffinal

Die junge Schweizer Equipe, in der Seifert als einziger Turner über 25-jährig ist, wuchs an fast allen Geräten über sich hinaus. Dies zeigt etwa ein Blick auf das Schlussklassement im Mehrkampf. Seifert gewann die Quali über alle Geräte gesehen mit 81,898 Punkten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Kunstturn-EM in Leipzig ist auch in den nächsten Tagen Thema im Sendeprogramm von SRF: Mittwoch, 17 Uhr, Sport App: Mixed Team

Donnerstag, 14 Uhr, SRF zwei: Mehrkampffinal Frauen

Donnerstag, 18:30 Uhr, SRF zwei: Mehrkampffinal Männer

Freitag, 16 Uhr, SRF zwei: Gerätefinals, Tag 1

Samstag, 13 Uhr, SRF zwei: Gerätefinals, Tag 2

Mit Matteo Giubellini (80,431) und Florian Langenegger (80,365) klassierten sich zwei weitere Schweier in den Top 5. Da nur zwei Athleten pro Nation den Final bestreiten dürfen, wird letzterer trotz dieser Top-Platzierung am Wochenende nicht mittun dürfen.

Raubal und Seifert brillieren an Barren und Reck

Auch an den einzelnen Geräten wussten die Schweizer zu brillieren. Raubal, der erstmals an einem Grossanlass dem Schweizer Team angehört, zeigte mit 13,900 Punkten etwa die zweitbeste Übung aller Athleten am Barren. Der 24-Jährige fand einen guten Mix aus Schwierigkeit und sauberer Ausführung und belohnte sich mit der souveränen Qualifikation für den Gerätefinal am Samstag.

Selbiges gilt für Seifert, der in der Königsdisziplin Reck als Zweiter in den Gerätefinal vorstiess. Der 26-Jährige turnte die schwierigste Übung aller Athleten und hatte bei der Ausführung nur kleine Unsauberkeiten. Auf Qualifikationssieger Robert Tvorogal aus Litauen fehlte ihm nur ein Zehntel.

2 weitere Gerätefinals

Am Boden schafften es mit Luca Giubellini und Luca Murabito zwei Schweizer in die Top 8, die für die Final-Teilnahme berechtigt. Letzterer gehörte am Dienstag nicht offiziell zum Schweizer Team und erhielt auch keine Medaille, sondern war als Einzelturner im Einsatz. Dass er es nun in den Boden-Final schaffte, ist für Murabito ein schöner Erfolg.

Dies zeigt, dass die Schweizer Kunstturner nicht nur auf Aushängeschild Seifert angewiesen waren, sondern dass das gesamte Team zur grandiosen Kollektivleistung beitrug. Diese mündete für die Schweiz in der historischen Silbermedaille, die angesichts der Qualifikationsrangierungen erst der Anfang von äusserst erfolgreichen Titelkämpfen gewesen sein könnte.