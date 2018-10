Kunstturn-WM in Doha

Pablo Brägger, Oliver Hegi, Eddy Yusof, Benjamin Gischard und Christian Baumann qualifizierten sich als achte und letzte Mannschaft für den Team-Final.

Noch am Donnerstag war die Schweizer Stimmung durch die Reck-Patzer von Hegi und Brägger getrübt. Auch die Team-Qualifikation war aufgrund von Stürzen lange eine Zitterpartie. Dann aber war klar: Die Schweizer qualifizierten sich nach 2014 und 2015 zum dritten Mal an einer Weltmeisterschaft für den Team-Final.

Brägger und Hegi auch im Mehrkampf-Final

Die beiden Schweizer schafften den Einzug in den Mehrkampf-Final der besten 24 erwartungsgemäss. Brägger wurde in der Tabelle als 14. geführt, Hegi erreichte Rang 18. In der bereinigten Rangliste fehlen ein Chinese und ein Russe, da nur 2 Athleten pro Nation im Final teilnehmen dürfen.