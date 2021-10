Legende: Quali überstanden Stefanie Siegenthaler. Freshfocus

Stefanie Siegenthaler hat sich an der Kunstturn-WM im japanischen Kitakyushu für den Mehrkampf-Final der besten 24 am Donnerstag qualifiziert. Die 23-jährige Zürcher Oberländerin schloss die Qualifikation mit 48,864 Punkten auf dem 23. Rang ab. Für Siegenthaler, die am Montag im Einsatz gestanden hatte, ist es die erste Final-Teilnahme an einem internationalen Grossanlass. Die 17-jährige Thurgauerin Lilli Habisreutinger belegte bei ihrer WM-Premiere Platz 32.

Viele grosse Namen fehlen

Gewonnen wurde die Qualifikation von der Russin Angelina Melnikowa, der Olympia-Dritten von Tokio. Die 21-Jährige aus Woronesch ist eine der wenigen Stars, die in Japan antritt und den Mehrkampf turnt. Die Brasilianerin Rebeca Andrade verzichtete auf einen Start am Boden. In Kitakyushu ebenfalls nicht dabei war die erste Garde der Amerikanerinnen um Mehrkampf-Olympiasiegerin Sunisa Lee und Simone Biles.