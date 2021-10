Nach ihrem Olympiasieg in Tokio am Sprung hat Rebeca Andrade an der WM im japanischen Kitakyushu auch am ersten Tag der Gerätefinals brilliert. Die 22-Jährige holte als erst zweite Brasilianerin WM-Gold – nach Daiane dos Santos am Boden 2003.

Am Sprung hatte Andrade mit sensationellen 14,966 Punkten grossen Vorsprung auf die zweitplatzierte Asia D'Amato (ITA/14,083). Bronze ging an Mehrkampf-Weltmeisterin Angelina Melnikowa (RUS/13,966).

Silber für Andrade am Stufenbarren

Kurz darauf eroberte Andrade am Stufenbarren zudem Silber (14,633 Punkte). Gold ging dort mit knappem Vorsprung an die Chinesin Xiaoyuan Wei (14,733), Dritte wurde mit Rai Luo eine weitere Chinesin (14,633).

Mit der starken Punktzahl von 15,266 Zählern holte der Amerikaner Stephen Nedoroscik Gold am Pauschenpferd. An den Ringen ging der WM-Titel an Xingyu Lan. Der Chinese erhielt mit 15,200 Punkten als einziger Turner mehr als 15 Zähler für seine Übung.

4 Medaillen für Italien

Am Boden jubelte mit Nicola Bartolini ein Italiener. Mit Marco Lodadio sowie Maresca Salvatore an den Ringen überzeugten zwei weitere «Azzurri» mit Silber und Bronze. Zusammen mit Silber im Sprung von D'Amato heimsten die Italiener damit gleich 4 Medaillen ein.

Christian Baumann, der einzige Schweizer, der sich für einen Gerätefinal qualifiziert hat, steht am Sonntag im Barrenfinal im Einsatz (ab 09:20 Uhr live auf SRF info).