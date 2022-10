Am Samstag beginnen in Liverpool die Kunstturn-Weltmeisterschaften. Die Schweizer Männer stellen ein aufstrebendes Team.

Legende: Gehört zu den Lichtblicken im Schweizer Team Noe Seifert. EPA/RONALD WITTEK

An den Olympischen Spielen 2021 in Tokio erreichten die Schweizer im Teamwettkampf mit der Besetzung Pablo Brägger, Eddy Yusof, Christian Baumann und Benjamin Gischard den hervorragenden 6. Platz. Aus diesem Quartett ist in Liverpool einzig Gischard als Ersatz dabei. Brägger ist zurückgetreten, Baumann und Yusof sind verletzt.

Top 12 als Ziel

Da hilft, dass die Schweizer Männer mittlerweile breit aufgestellt sind, was der 4. Platz im Teamwettkampf im August an der EM in München unterstreicht. Noe Seifert, Andrin Frey und Moreno Kratter gehören auch in England zur Equipe, dazu kommen Taha Serhani sowie Florian Langenegger, der erstmals an einem Elite-Grossanlass turnt.

00:36 Video Archiv: Die Schweiz turnt auf den 4. Rang Aus Sport-Clip vom 20.08.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Das Ziel des Verbandes ist eine Klassierung in den Top 12. Gelingt der Schweizer Riege gar zum 5. Mal in Folge der Sprung in den WM-Final (Top 8), ist sie direkt für die kommende WM in Antwerpen qualifiziert.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Kunstturn-WM bei SRF wie folgt: Dienstag, 19:30 Uhr: Team Frauen auf SRF zwei und in der SRF Sport App Mittwoch, 18:40 Uhr: Team Männer auf SRF zwei und in der SRF Sport App Donnerstag, 18:45 Uhr: Mehrkampf Frauen auf SRF info und in der SRF Sport App. Freitag, 19:00 Uhr: Mehrkampf Männer auf SRF info und in der SRF Sport App. Samstag, 14:30 Uhr: Gerätefinals auf SRF zwei und in der Sport App (später Wechsel auf SRF info) Sonntag, 14:30 Uhr: Gerätefinals in der SRF Sport App (später Wechsel auf SRF info).

Bei den Frauen sicherte sich als einzige Schweizerin Anina Wildi einen Startplatz in Liverpool. Die 20-jährige Aargauerin nimmt zum 3. Mal an Weltmeisterschaften teil.