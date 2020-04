Pablo Brägger ist einer der erfolgreichsten Schweizer Kunstturner überhaupt. 2015 holte er in Montpellier EM-Bronze am Boden, 1 Jahr später in Bern ebenfalls Bronze mit dem Team. 2017 folgte in Cluj dann der ganz grosse Höhepunkt: Brägger wurde Europameister am Reck.

Mit mittlerweile 27 Jahren ist der Ostschweizer im fortgeschrittenen Kunstturn-Alter. «Gedanken zu meiner Nach-Karriereplanung mache ich mir schon lange», bestätigte er denn auch im Instagram-Live mit SRF.

Highlights 2021: EM in Basel und Olympia

Den Rücktritts-Plan hat er sich zumindest im Kopf zurechtgelegt. Denn mit der EM in Basel und den verschobenen Olympischen Spielen stehen im nächsten Jahr 2 grosse Highlights an. Diese Ziele peilt Brägger noch an. Danach soll Schluss sein: «Mich auf dem olympischen Podest verabschieden – das ist mein grosser Traum!»

Und wie stuft er die Chancen für einen solchen Olympia-Coup ein? «Realistisch. Es braucht zwar viel Wettkampf-Glück. Aber rein von den Möglichkeiten und vom Potenzial kann ich international mithalten und vorne mitturnen.»